Buzz : Réaction de l’artiste Milliardaire JJK après la sortie fracassante de Ariel Sheney

Une sortie fracassante de Ariel Sheney, n’est pas restée sans réponse de la part de l’artiste Milliardaire JJK directement visée.

“Je n’ai jamais fait de direct, mais s’il faille descendre dans des bassesses à cause de ses petits drogués détracteurs de celui qui a réussi à relever aux firmaments de son art le mouvement coupé décalé ,dans le monde entier après mon ami et frère douksage nom fils bien-aimé Arafat à vie, je le ferais parce que j’ai eu l’appropriation de mon géniteur et mes conseillers juridiques,apres leurs conseils qui m’ont toujours défendu de faire des directs pour rester dans la discrétion et protéger Ma vie de famille ,et surtout en me donnant toujours des conseils pour je sois le canal de la paix de la réconciliation de ce mouvement et de tous les partis politiques de notre pays .Je vous dirais pourquoi j’ai quitté ce mouvement d’hypocrisie de schizophrénie et de sorcellerie africaine qui a juste donné l’occasion aux autres nations frontalière et mondiale d’atteindre le Niveau que nous devions normalement atteindre.Demain les amis et frère je vous parlerais de celui que mon fils bien aimé appelait judas, et des ses ennemis,ils ont pu l’Atteindre parce qu’il était trop bon et naïf aimant tout le monde malheureusement après mes conseils il n’a pas pu supporter la méchanceté des Ivoiriens , et malheureusement c’est suicidé je parle de suicide parce que la veille il m’a dit papa tous droit sans freiner ,énoncé que j’avais prit pour un nouveau concept mais hélas ,on a tous connu la suite mais ses ennemis vicieux qui pensent avoir le monopole ,sans savoir que j’ai le tournevis ne m’auront jamais parce que Dieu est le seigneur des seigneurs qui est assis sur son trône, au passage je dis merci à tous ses organes de press qui se sont renseignés et qui ont mené des enquêtes pour savoir la vérité de cette méchanceté et cette manipulation meurtrière ,mais Dieu est juste à demain

Let them talk Jean Jacques Kouamé”. A-t-il déclaré.

