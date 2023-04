Carlo Ancelotti avoue la vérité : «Je ne veux pas dire que Cristiano Ronaldo est le meilleur parce que…»

Le légendaire Carlo Ancelotti a été invité à confirmer publiquement si Cristiano Ronaldo est le meilleur footballeur qu’il ait dirigé au cours de toute sa carrière d’entraîneur professionnel. Et la réalité est que l’entraîneur italien n’a tout simplement pas pu répondre avec force. Et l’explication qu’il a donnée était pleine de grandeur, de seigneurie et de classe.

Par respect pour toutes les grandes légendes avec lesquelles il a travaillé, l’actuel stratège du Real Madrid ne peut tout simplement pas parler de Cristiano Ronaldo ou de tout autre joueur spécifique comme le meilleur de tous les entraîneurs qu’il a eus dans sa carrière d’élite.

Son respect pour El Bicho sera éternel. Cependant, contrairement à Pep Guardiola avec Lionel Messi ou Jurgen Klopp avec Robert Lewandowski, Carletto ne placera jamais un seul joueur au-dessus des autres.

«(Cristiano Ronaldo) est l’un des meilleurs (footballeurs que j’ai dirigés dans toute ma carrière), oui. Je ne veux pas dire qu’il est le meilleur parce que j’ai une longue liste de grands joueurs, mais, bien sûr, qu’il était le meilleur», a conclu le quadruple champion de l’UEFA Champions League, dans des propos recueillis sur le Sky officiel Chaîne de football sportif.

Il est très clair que l’héritage de Cristiano Ronaldo est spécial. Mais la position de Carlo Ancelotti est également compréhensible car nous parlons d’un entraîneur qui a eu la chance de travailler avec d’autres monstres tels que Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Andriy Shevchenko, Andrea Pirlo, Luka Modric, Toni Kroos, David Beckham, Frank Lampard, John Terry, Philipp Lahm, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Sergio Ramos, Thibaut Courtois, Peter Cech, Manuel Neuer, Iker Casillas, Gianluigi Buffon ou Manuel Neuer. Le nombre de légendes qu’il a côtoyées sur toutes les lignes (gardiens, défenseurs, milieux et attaquants) fait scandale.