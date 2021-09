Célébrité : Carmen Sama en vacances à Dubaï

En vacances à Dubaï où elle passe un séjour merveilleux, Carmen Sama n’aurait plus envie de retourner dans son pays, la Côte d’Ivoire.

Cela fait quelques jours que Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat, s’est envolée pour Dubaï, où elles passe de belles vacances. Depuis son arrivée dans la plus belle ville des Émirats Arabes Unis, Carmen ne manque pas de jour pour donner de ses nouvelles à ses nombreux followers sur les réseaux sociaux. Elle a même fait un post le Dimanche 12 septembre 2021 sur sa page Facebook, pour taquiner ses abonnés. Selon la grande influenceuse qui se sent très bien dans ses vacances à Dubaï, elle ne veut plus retourner en Côte d’Ivoire et envisage même de changer de nationalité.

<< Appelles monsieur le ministre, dis-lui que je ne rentre pas, je change de nationalité, là c’est Carmen Emirate…Bon dimanche à vous mes chéris >>, a-t-elle posté sur Facebook.

À travers son message, c’est comprendre que Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat, prend vraiment goût dans ses vacances à Dubaï, au point de faire désormais partie des arabes des Émirats Unis. C’est dire à quel point la ville de Dubaï est chic comme lieu de vacances. Mais on espère qu’elle sera bientôt de retour à Abidjan.

