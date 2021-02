Célébrité: elle me console s’exclame Suspect 95

Suspect 95 parle de sa fille. Elle est mon diamant noir. Elle me fait un peu oublier ma douleur. Ma compagne était comme le socle de ma vie. Aprés son décès J’étais désorienté. C’est elle qui s’occupait de notre fille de deux (2)ans. Il y’a donc des choses que je ne maîtrisais pas comme par exemple mettre les couches à un bébé. J’ai réappris à vivre. Je joue à la fois le rôle du père et celui de la mère. Bizarrement ma fille est devenue plus mature. Comme si elle réalisait le décès de sa mère. Donc consciente que son père que je suis ne maîtrise pas certaines choses. Elle me facilite la tâche. Elle est mon diamant noir et ma perle rare. Ma fille me fait oublier un peu ma douleur.

Perle Lola

