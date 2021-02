Célebrité: Erickson le Zulu ses deux veuves se crachent les vérités

” Amoin Yolande ne savait même pas de quoi Eric (Erickson Le ZULU) souffrait parce qu’il a refusé de lui dire et c’est moi qui ai forcé Eric à lui dire.

En réalité, elle le fatiguait tellement et lui demandait tellement l’argent qu’il a fini par la bloquer.

Eric a eu un cancer du foie du à une hépatite B.

Dans sa maladie, il savait qu’il allait me laisser de très grosses responsabilités en me faisant part que c’était à moi de l’enterrer sans citer où il voulait se faire enterrer.

Après, les parents de Eric m’ont faire part de leur désir de voir Eric être enterré en France vu que j’étais la dernière femme avec qui il a vécu et a eu des enfants.

Le plus important pour moi, était de réunir toutes les trois femmes avec lesquelles il a eu des enfants c’est-à-dire les faire venir en France donc je me suis rendu à l’Ambassade pour leur faire part de mon besoin et ils m’ont dit faire tout le nécessaire pour que enfants et mères puissent venir.

Entre temps, il y a eu des trucs qui sont flous car je ne suis pas en contact avec Amoin Yolande car elle et moi, on ne s’entend pas du tout.

J’ai fait tout le nécessaire afin qu’elle et les enfants puissent venir en fournissant tous les papiers qui m’ont été demandé à l’Ambassade pour leur visa.

Après, je ne suis pas DIEU pour gérer tout.

Je trouve méchant et ingrat de sa part quand elle dit que ce sont de faux papiers qui ont été envoyés à l’Ambassade car le frère de Eric a tout fait sur le côté administratif pour qu’on soit tous réunis.

Quand elle parle des antécédents de Eric sur un plateau télé en parlant de l’infidélité de Eric, elle oublie qu’elle a été infidèle aussi et c’est cela qui a fait que Eric a décidé de rester en France.”



Perle Lola

