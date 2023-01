Célébrité: Gabrielle Lemaire apporte quoi à Didier Drogba?

Ce n’est plus un secret pour personne. L’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, est officiellement divorcé d’avec Lalla Diakité. C’est la belle Gabrielle Lemaire qui partage désormais sa vie. Cette charmante femme s’est présentée à de nombreuses reprises, aux côtés de son homme à certains événements.

Elle avait d’abord été aperçue, en avril 2022, à la salle des fêtes de l’Hôtel Ivoire d’Abidjan lors du lancement de la campagne de l’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, dans le cadre des élections à la Fif. Elle était au fur et au moulin, faisant de nombreux tours dans la salle et dehors, échangeant par moments avec des membres de l’organisation afin de s’assurer de la bonne organisation de la cérémonie.

Le samedi 23 avril 2022, jour de l’assemblée générale électorale de la Fif, Gabrielle Lemaire a effectué le déplacement sur Yamoussoukro. Les choses ne se sont certes pas bien passées pour son prince charmant, mais elle continue toujours d’apporter son soutien à l’ancien buteur ivoirien. Elle était encore aux côtés de son homme le lundi 17 octobre 2022 à Paris en France lors la cérémonie du Ballon d’or France football. Cérémonie au cours de laquelle l’on a pu se rendre compte que nos deux tourtereaux attendent un enfant.

Cette présence remarquée de Gabrielle Lemaire aux cotés de Didier Drogba, séduit de nombreux observateurs dont la blogueuse, Ketella SOROKO, qui a dévoilé un certain nombre d’informations sur la dulcinée de Dahizoko. ‘’ Gabrielle Lemaire est la directrice d’une agence de Marketing très reconnue en Afrique. Ils (elle et Drogba) travaillent avec de grandes boîtes européennes et africaines. C’est pas “ madame j’attend monsieur”, c’est une tête bien remplie. On les voit beaucoup sur des événements culturels et professionnels. Mais c’est parce que Madame est d’une utilité très importante pour Monsieur professionnellement. Là où elle se serait contenté du “ madame Drogba a fait des dons”. Drogba sait quel intérêt il a à travailler avec elle. C’est une force de proposition très imposante dans la sphère professionnelle‘’, a écrit la blogueuse sur sa page Facebook.

