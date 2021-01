Célébrité: Gohou Michel fait son petit numéro au sein d’un hôtel en présence des jeunes

La journée du samedi 16 janvier 2020 restera un autre moment de mesure de sa célébrité. Alors que l’artiste s’apprêtait à prendre part à une réunion privée dans une des pièces de l’hôtel Palm Club Abidjan, le célèbre artiste comédien, chanteur compositeur, Michel Gohou se voit envahit par un monde fou composé essentiellement de jeunes. A la vue de la star, ils abandonnant leurs activités et prennent d’assaut la salle de réception, devant les regards émerveillés des autres personnalités et usagers des lieux. Un vrai moment de partage avec la jeunesse.

Malgré la gestion serrée de son calendrier du jour chargé, la légende du cinéma ivoirien s’est soumis au diktat de la jeunesse en visite à l’hôtel pour certains et pour d’autres qui y séjournaient avec leurs Parents. Michel Gohou s’est prêté au jeu de prise de photos, des selfy et d’échanges de contacts avec les jeunes. Tous réclamaient sa carte de visite ou des autographes sur leurs blocs notes. Moment de fierté pour l’artiste.

Ledebativoirien présent à cet instant a pu arracher quelques mots au célèbre artiste et ”l’époux” renommé de ”Clé Clé” dans la série culte ‘‘ma famille’’. ”Je suis heureux de faire la connaissance de votre journal. Egalement, très fier et très content de partager les contacts avec la jeunesse et surtout poser avec elle. Cela ne cause aucun problème de me prendre en image avec les jeunes, bien au contraire, je suis heureux d’être avec eux. Mais, nous sommes pris par le temps, il est l’heure pour notre réunion et nous ne savons pas encore à quelle heure nous allons finir. Prenez mon contact. Surtout n’hésitez pas de nous contacter pour échanger et répondre paisiblement à vos préoccupations’’, confie ”Douklou”, Michel Gohou.

Ulrich G. un jeune admirateur du comédien en compagnie de ses amis laisse ses impressions, après la rencontre: ”Je suis heureux. On peut dire même très fier de voir l’international Gohou Michel que j’admire beaucoup. Il m’impressionne vraiment. Aujourd’hui, le voir tout proche de moi m’a coupé le souffle. Je suis très content”, s’est-il réjoui.

Clarisse K. pour sa part a été touchée par l’humilité de l’artiste. ‘‘Sincèrement je suis émue par la simplicité de Gohou Michel. Il a accepté de prendre des photos avec nous. Il nous a donné son contact et il nous a dit de gentils mots. Tous les artistes ne font pas ça. En tout cas, Michel Gohou est bien humble et j’aime bien ça”. Belle image que laisse Michel Gohou au Palm Club à ses fans.

