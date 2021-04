Célébrité: Josey aurait clairement hérité de la beauté de sa mère

Une très belle photo sur laquelle l’on aperçoit la célèbre artiste chanteuse ivoirienne, Josey en compagnie de sa mère a grandement retenu l’attention de l’opinion publique ces dernières heures.

Grande artiste chanteuse ivoirienne, Josey est sans doute aucun, l’une des plus grandes fiertés ivoiriennes à l’échelle internationale dans le milieu de la musique. En effet, dotée d’une voix exceptionnelle et d’un timbre vocal hors du commun, Josey ne laisse absolument indifférent chaque fois qu’elle a un micro en mains et à chacune de ses prestations.

Ainsi, pour votre plus grand plaisir, nous avons réussi à rentrer en possession une magnifique photo de Josey où l’on l’aperçoit aux côtés de sa mère. A la vue de cette photo qui se relaie en boucle dans plusieurs forums depuis quelques heures, plusieurs internautes ont tout de suite été impressionnés et ont réagi en boucle pour saluer la beauté, la classe et l’élégance de Josey ainsi que de sa mère.

Et à bien y regarder, il semble évident que ces deux belles femmes se ressemblent assez. Autrement dit, Josey aurait clairement hérité de la beauté de sa mère. N’est-ce pas magnifique pour nous de voir nos stars dans une telle posture ?

Tout notre respect et notre admiration à Josey et à sa mère. Si vous également, vous avez été émerveillés par cette photo, prière laisser un beau message en commentaires à l’endroit de Josey et/ou de sa mère.

