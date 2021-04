Célébrité: l’actrice maroco-sénégalaise souhaite stopper l’aventure ”Maîtresse d’un homme marié”, les raisons

Halima Gadji (Marieme): « Si je ne vis pas de mon art autant arrêter. Être une “star” et avoir des problèmes à payer mon loyer ou mes factures, ça sert à quoi ? A la base je suis une artiste j’ai choisi de faire ce métier par amour, par passion mais aussi pour gagner ma vie. Combien d’artistes en Afrique sont morts ou ont fini mal parce qu’ils ont jamais pris leur travail au sérieux . Non, stop je ne suis pas une artiste qui fait des pour qu’on lui paye ses médicaments ou son loyer. Non, je suis une artiste qui travail et qui mérite d’être payée et respectée ».

