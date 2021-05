Célébrité: Pathé’O célèbre son cinquantenaire !

“Voilà aujourd’hui 50 ans que ce sourire nous accompagne et nous inspire à être une meilleure personne chaque jour qui se lève. Nous sommes ce que nous sommes que par la grâce de Dieu et notre foi au travail bien fait”, Pathé’O

À 14 ans, il quitte son Guibaré natal pour arriver sur les bords de la lagune Ébrié pour se “chercher” (se débrouiller). Après plusieurs essais d’emploi non concluants, il se tourne vers la couture. Apprenti tailleur, un métier de subsistance réservé à ceux qui ont échoué dans la vie.

Par nécessité, il “attrape son cœur” (Il s’arme de courage) et s’humilie auprès de ses maîtres pour apprendre le métier. 5 ans d’apprentissage de la couture homme, 4 ans pour la couture dame 6 ans d’adaptation. En tout, 15 ans de vie sacrifiée à la formation.

65 ans après cette rencontre inopinée avec ce métier de “bon à rien”, Pathé Ouédraogo décide de ressortir quelque chose de différent, quelque chose d’agréable, quelque chose de valorisant. “De fil en aiguille”, de clients satisfaits à clients reconnaissants, tous décidèrent de ses créations des “Pathe’O” il y a de cela 50 années.

“On ne crée pas une marque, c’est avec le temps que le travail bien fait devient une marque”, répète-t-il à tous les jeunes qu’il a la chance de croiser sur son chemin.

De là est née la machine Pathe’O, volant tel un voile dans le vent, il transforme l’ordinaire en extraordinaire, le bon en excellent et donne ainsi à l’Afrique une marque qui traverse le temps, réunissant tous les âges.

50 ans de carrière, 50 ans de haut niveau, ça se fête !

“Merci à toutes les personnes qui m’ont soutenu et qui ont cru en moi quand j’en avais le plus besoin”.

Le top est donné, La maison Pathe’O se réjouit de célébrer le cheminement d’un homme qui a su garder les pieds sur terre pendant que ses créations resplendissent sur les plus grandes personnalités de notre monde.

Perle Lola

