Célébrité: Vetcho Lolas parle à Makosso: ”tu es un homme de Dieu”

Une histoire entre Makosso et l’avatar Chris Yapi se révèle sur la toile. Cette guerre médiatique n’aurait pas du avoir lieu puisque le général Makosso est un homme de Dieu, il est bien présent en Côte d’Ivoire et identifiable. L’avatar Chris Yapi est peu crédible car on ne sait pas comment le localiser et l’identifier malgré les «informations» qu’ils livrent aux gens.

Le général Makosso a fait une vidéo en direct de sa page Facebook ce mercredi à 13h. Dans cette vidéo, le nom d’un ministre d’État de Côte d’Ivoire a été cité. C’est fort de cela que l’artiste Vétcho Lolas a urgemment écrit ce message de mise en garde à Makosso. Il dit : «Bonjour Mon frère Makosso, homme bon, gentil, généreux, au grand cœur… merci pour tout. Je t’ai aimé parce que tu est un homme de parole, Camille. Mais où tu t’en vas là, reviens s’il te plait! Moi personnellement, je t’aime».

