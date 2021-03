Célébrités: après ses nombreuses séparations, Tony Parker en couple avec Alizé Lim

Après avoir pris le temps de se connaître discrètement, sans se montrer, Tony Parker et Alizé Lim semblent décidés à ne plus se cacher. Dimanche 21 mars 2021, le champion de basketball s’est saisi de sa page Instagram pour officialiser sa relation avec la joueuse de tennis. Publiant deux clichés complices et tendres, «TP» a accompagné sa publication d’une émoticône en forme de cœur.



Les deux sportifs, respectivement âgés de 38 et 30 ans, ont surpris les abonnés qui ont été nombreux à commenter la publication de Tony Parker. «Magnifique couple», «Félicitations», «Vous formez un beau couple», «Je vous souhaite beaucoup de bonheur», peut-on notamment lire. D’autres ont cru voir sur les photos Axelle Francine, la mère des enfants des enfants de l’ancien joueur NBA. Une «gaffe» corrigée par les fans de la première heure, qui ont rappelé que le couple s’était séparé il y a «un bail».

Axelle et Tony Parker avaient effectivement annoncé leur séparation en août 2020 après environ neuf ans de mariage et la naissance de deux garçons, Josh (en 2014) et Liam (en 2016). «Cette séparation sera guidée par un respect mutuel en préservant le bien-être de nos deux fils. Nous rendons publique cette information afin d’éviter toute rumeur ou autre spéculation ; aucun autre commentaire ne sera fait sur cet aspect de notre vie privée», avait-il écrit à l’époque sur sa page Twitter. Aujourd’hui, c’est bien dans les bras d’Alizé qu’il semble avoir renoué avec le bonheur.

parismatch

