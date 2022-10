Célébrités: Coco Emilia « est encore mon épouse », Francis Mvemba recadre les internautes

Dans la foulée de la signature d’un contrat avec Life TV, l’entrepreneur congolais Francis Mvemba s’en est pris aux internautes, qui, selon lui, racontent n’importe quoi, concernant sa relation avec l’influenceuse camerounaise Biscuitdemer qui aura fait couler beaucoup d’encre et de salive, notamment, ces douze derniers mois.

Au-delà de toutes les considérations, les réseaux sociaux ont la fâcheuse habitude de prendre, sérieusement, toutes les rumeurs, qui débarquent sur la place publique. C’est, en tout cas, ce que semble dénoncer Francis Mvemba, à la faveur d’une récente publication après sa signature de contrat de travail avec la chaîne de télévision privée ivoirienne, Life TV, appartenant à Fabrice Sawegnon.

« Je n’ai jamais eu des propos discourtois, à l’endroit de [Coco] Emilia » a déclaré Francis.

Alors que des internautes continuent de se servir de leur relation conflictuelle, pour en faire leur fonds de commerce, Francis Mvemba semble en avoir ras-le-bol. « Je n’ai jamais eu des propos discourtois, à l’endroit de [Coco] Emilia, au-delà de nos différends et de tout ce que j’ai pu voir sur les réseaux sociaux, car elle est une femme, elle est encore mon épouse, et, par dessus tout, la mère de ma fille, donc j’ai l’obligation de rester gentleman, d’autant plus que je suis un homme bien éduqué. Les gens racontent trop de choses, sans fondements. », a-t-il écrit.

Coco Emilia et Francis Mvemba sont-ils, réellement, séparés ? Seuls, les deux amoureux et, peut-être, leurs proches peuvent répondre à cette question.

Or, chose curieuse, alors que le contrat que Francis a signé avec Life TV, faisait ”mouchi” des médias, Coco Emilia, en guise de réponse à un internaute, le jour suivant, a écrit : « Mon chéri, le contrat qu’il a signé est celui que j’ai refusé, il y a quelques jours, car le cachet est nul, donc va te brosser. » « On peut avoir mal comme ça ? Si ça peut l’aider à, enfin, remplir son frigo, tant mieux. Nous, on monte des immeubles, entre temps. Là, c’est, toujours, grâce à moi qu’il est là-bas. », a-t-elle ajouté.

