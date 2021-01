Célébrités: divorce du couple Drogba, Al Moustapha se confesse

Il y a environ un mois, Al Moustapha avait fait de grosse révélation sur un ex footballeur et candidat à la FIF qu’il dit avoir cocufié. Depuis quelques jours, certaines indiscrétions indiquent qu’il s’agirait de la vraie raison du divorce entre Didier Drogba et Lalla Diakité. Une accusation que refuse catégoriquement Al Moustapha.

Al Moustapha est-il à l’origine de la séparation de Drogba et Lalla Diakité? Difficile de répondre à cette question même si les faits le plongent. En effet, le mercredi 13 janvier 2021, Didier Drogba a annoncé officiellement son divorce avec sa femme Lalla Diakité.

«Je n’ai pas l’habitude de discuter de ma vie privée, mais en raison de spéculations dans les médias aujourd’hui, je vais confirmer que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lalla et moi avons pris la décision difficile de nous séparer l’année dernière. Nous demeurons très proches et notre objectif principal a été nos enfants et de les protéger ainsi que la vie privée de la famille », a écrit Drogba sur Instagram.

L’aveu qui plonge Touré Al Moustapha

Qu’est-ce qui pourrait expliquer une telle séparation après 20 ans de vie commune? Touré Al Moustapha est-il impliqué dans dans cette rupture? En avril 2019, Al Moustapha avait fait un aveu sur la femme d’un célèbre footballeur.

« Dans ma vie, la seule chose que je regrette le plus et qui continue de peser sur ma conscience, c’est d’avoir eu des rapports sexuels ici à Abidjan avec la femme d’un ami, un ancien footballeur ivoirien qui a fait fortune et qui est aujourd’hui candidat à la présidence de la FIF (Fédération ivoirienne de Football) », avait-il confessé dans un entretien sur l’émission Rien à cacher de Radio Nostalgie.

Il n’en fallait pas plus pour faire le lien entre ses propos et Didier Drogba qui était le seul ancien joueur à être candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de Football. Parle-t-il vraiment de l’ancien marseillais né le 11 mars 1978, à Abidjan et meilleur buteur 2007 et 2010 du championnat d’Angleterre avec Chelsea, Didier Drogba? Serait-ce la cause de sa rupture avec Lalla Diakité?

«Je ne parlais pas de Didier Drogba»

A l’époque, alors que ces déclarations suscitaient de vives polémiques, l’homme d’affaires Al Moustapha était monté au créneau pour s’expliquer. «Je ne parlais pas de Didier Drogba. C’est un frère que je respecte beaucoup. On n’est pas ami à ce point. Entre nous, c’est le respect. Il me salue partout où il me voit. C’est quelqu’un que j’apprécie énormément pour son courage.

Je ne parlais pas de lui… Vous savez, “Rien à cacher“ est une émission de radio. Didier Drogba, c’est un frère. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup. J’étais très content quand j’ai appris qu’il est candidat (pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Ndlr). Parce que c’est quelqu’un qui a véhiculé l’image de notre beau pays à travers le monde entier. Il mérite de ce fait, la reconnaissance de tous les Ivoiriens », a -t-il confié à AprNews.

Visiblement, ses clarifications n’ont pas convaincu les fans de l’ex finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2012 avec les Eléphants de Côte d’Ivoire. Ils continuent de l’accuser d’être l’instigateur du divorce de Didier Drogba.

Connu pour sa discrétion sur sa vie privée, Didier Drogba n’est plus revenu sur le sujet depuis qu’il a confirmé son divorce avec Lalla Diakité. A noter qu’Al Moustapha est en couple depuis 2018 avec Lathy Fanta Bakayoko, première dauphine Miss Bouaké 2018 et 2e dauphine Miss Côte d’Ivoire 2018.

beninweb.tv

Comments

comments