Célébrités: DMX, le rappeur américain décédé à l’âge de 50 ans d’une crise cardiaque

Les fans et les proches du rappeur le redoutaient, la triste nouvelle est tombée. Le rappeur américain DMX est mort ce vendredi à l’âge de 50 ans. Son avocat, Murray Richman, a indiqué qu’il était mort vers 11 h du matin (17h heure de Paris), confirmant les informations de médias américains.

Il y a une semaine, TMZ indiquait que l’artiste était hospitalisé après une crise cardiaque due à une overdose de drogue. Ces derniers jours, les fans du rappeur new-yorkais, connu pour avoir eu des problèmes de drogue, ont veillé et prié devant l’établissement médical dans lequel il avait été admis à White Plains (banlieue new-yorkaise), soutenant ses proches.

Une chose est sûre, ses tubes résonneront à jamais. Earl Simmons, de son vrai nom, est né le 18 décembre 1970 à Mount Vernon. Il a été au sommet de sa carrière à la fin des années 1990 en collaborant avec des artistes tel que LL Cool J notamment et début des années 2000. DMX, c’est huit albums sortis et plus de 30 millions de disques vendus dans le monde. Il sera le premier artiste à placer 5 albums consécutifs à la première place du Billboard.

En plus de sa carrière musicale, l’interprète de “X Gonna Give To Ya” a aussi eu plusieurs expériences cinématographiques, on l’a vu dans “Romeo doit Mourir” aux côtés d’Aaliyah et Jet Li, “Belly”, ou encore “En sursis” notamment.

