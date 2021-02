Celebrités: explosion du groupe de rock ”Daft Punk”

C’est le problème avec les robots. Difficile de connaître leurs états d’âme. Alors qu’on voit généralement venir de loin l’implosion de groupes de rock affichant publiquement tensions relationnelles ou incompatibilités artistiques, Daft Punk, le duo d’androïdes le plus célèbre de l’histoire de la pop et de l’électro, formé par les Français Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, a pris tout le monde de court, lundi 22 février, en annonçant sa séparation.

Une fin de parcours (1993-2021) présentée par le biais d’une vidéo de 8 minutes sobrement titrée Epilogue et publiée sur leur compte YouTube, dans laquelle les deux musiciens casqués reprennent un extrait de leur film Electroma (présenté à Cannes en 2006), mettant en scène leur explosion respective en plein milieu du désert. Mardi matin, la vidéo dépassait les 10 millions de vues.

La nouvelle confirmée, sans plus d’explication, par leur collaboratrice Kathryn Frazier a fait l’effet d’une belle déflagration tant, en vingt-huit ans, ce tandem iconique de la French touch a gagné un statut international. Une dimension revendiquée dès leurs débuts, servie par un savoir-faire hors pair (les tubes Da Funk, Around the World, One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, Get Lucky) et une façon warholienne d’envisager la création artistique comme un tout intégrant aussi bien la production de l’œuvre que son exploitation commerciale.

Cinq ans après leur rencontre, en 1986, en classe de 4e au lycée Carnot, dans le 17e arrondissement de Paris, Guy-Manuel de Homem-Christo (né le 8 février 1974) et Thomas Bangalter (né le 3 janvier 1975) forment un premier groupe, Darlin’, avec le guitariste Laurent Brancowitz (autre future star de l’export français avec le groupe Phoenix). Leur coup d’essai est aussitôt relayé par un label anglais, Duophonic. Le résultat – un rock d’inspiration lo-fi – est si peu concluant que l’hebdomadaire britannique Melody Maker s’en moque en les traitant de daft punk (« punk idiot »).

« L’absence de règles, un encouragement à la création »

Le terme donnera une idée de nom au projet que préparent alors Thomas et « Guy-Man ». Leur découverte de la house et leur fréquentation des raves ont modifié leur approche de la musique. Platines vinyles, échantillonneur, ordinateur remplacent alors guitare, basse et batterie. « L’absence de règles, la légèreté de ce mouvement étaient un encouragement à la création », nous confiait Thomas Bangalter, lors d’un entretien en 2007.

