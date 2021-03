Célébrités: Tina Glamour clash Kéké Kassiry, voici ses mots

Lors de son récent passage à l’émission Peopl’Emik, Kéké Kassiry s’est prononcé sur sa relation avec Tina Glamour: “J’ai remis 2.800.000 à Tina Glamour pour les obsèques de son père, après ça, elle a disparu et je ne l’ai plus revue”. La riposte de Tina Glamour “Même 100 francs, je n’ai pas reçu de lui”. J’ai fait 13 ans avec Keké kassiry.

Tout ce que je retiens de positif de cette relation, c’est notre fille Carla. Sinon, c’était des humiliations à n’en point finir de la part de lui et sa famille. il vivait avec toute sa famille. Kassiry me battait. Cela a eu des répercussions négatives sur ma carrière musicale. Quand je le rencontrais, financièrement ce n’était plus ça chez lui. C’est plutôt moi qui avais un compte bloqué depuis l’âge de 19 ans dans une banque de la place.

Alors, je suis tombée des nues de l’entendre dire à l’émission Peopl’Emik qu’il m’a donné 2.800.000 pour l’enterrement de mon père. Même 100 francs, je n’ai pas reçu de lui quand je me rendais à Issia. Si sa cervelle a séché et qu’il a des troubles de mémoire, je peux lui prescrire un médicament . Afin qu’il se retrouve. Cela ne m’étonne pas venant de lui. Car il a toujours été mythomane. Moi, les mythomanes je ne les supporte pas. Je ne les respecte pas.

Si jai encore du respect pour lui, c’est à cause de nôtre fille. Alors, qu’il ne dépasse pas les bornes quand il se retrouve sur des plateaux de télévision. Quand il me sollicite pour des transferts de orange money, je réagis positivement à cause de ma fille. Surtout qu’il a vendu tous ses biens. Quand je vivais avec lui, ses parents disaient que c’était à cause de moi qu’il ne chantait plus. Mais depuis que je l’ai quitté, sa carrière musicale n’a pas avancé d’un seul iota. Il est maintenant un hasbeen.

Alors qu’il se concentre à relancer sa carrière. Les 2.800.000 qu’il prétend m’avoir remis pour les obsèques de mon père, c’est un gros mensonge. Je suis désormais une personne sage. Je vis tranquille dans mon coin. Personne ne m’appelle pour s’imprégner de mes nouvelles. On ne salit pas une personne qui a perdu un être cher. Car nous sommes des prunelles aux yeux du Seigneur”.

Perle Lola

