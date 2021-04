Célébrités: “Totorino” un point clé dans la carrière musicale de ma mère affirme l’artiste chanteur Kedjevara

Aujourd’hui, lorsqu’on voit nos artistes, on les envies et on a envie de devenir comme eux mais on ignore le chemin qu’ils ont dû parcourir pour en arriver à ce stade.

L’artiste Kedjevara s’est exprimé pour Serge Pacôme Didi et a évoqué le rôle joué par David Tayorault dans sa carrière et dans celle de sa maman.



En effet, alors qu’elle séjournait aux États Unies, la vie était difficile pour le “caporal Zouramporio” qui affirme que c’était très difficile pour avoir quelques choses à se mettre sous la dent. Après la sortie de prison de sa maman, lorsqu’elle est rentrée en Côte d’Ivoire, le succès n’était plus au rendez-vous dans sa carrière musicale. Les chansons qu’elle sortait n’étaient plus d’actualité. C’est alors que son fils Kedjevara lui explique que la nouvelle musique à la mode c’est le coupé décalé et qu’il connaissait un très bon arrangeur appelé “Totorino” qui pourrait les aider.

C’est alors que sa mère entre en contact avec lui et découvre que c’est David Tayorault qu’elle connaissait déjà. Elle entre donc en studio sur un fond musical coupé décalé et David donne sa chance à Kedjevara de pouvoir poser la voix sur la chanson. On connaît tous le succès qu’à eu la chanson intitulée “merci Yawhé”. Suite à cela, la carrière de Kedjevara était lancée. Il a sorti par la suite des hits comme “TchoukouTchoukou”, “pantalon bas tuyo” et aujourd’hui, on connaît l’artiste qu’il est. Il doit tout cela à David Tayorault.

Par Olivier marc

