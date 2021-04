Célébrités: Vetcho Lolas clash encore Molar, voici ce qu’il dit

« Molare Inter je n’ai jamais envoyé quelqu’un chez toi pour les funérailles de ma mère je connais ton bureau c’est pas caché.

Ma mère a été enterrée dignement oui

Je demande pas le succès et j’ai rien a foutre de tes services homme des funérailles en plus de te traiter d’intelligent n’est pas une mauvaise chose parce que tu n’es pas bête je ne suis pas ton ami en musique champion tu as ton réseau.

Et demande bien à celui qui t’a appelé moi j’ai rien à foutre avec ton soutien Molare.

Tu as été dans le même vol que ma fille la dernière fois c’est toi qui a géré son voyage ? elle allait à Londres toi en France dans même air France la avec mon enfant tu te souviens ?

Essaie de comprendre que je ne suis pas ton ami aussi en musique

Vous allez tous couler bientôt actuellement c’est votre temps profitez ».

