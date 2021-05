Célébrités: VITALE parle de son faux mariage ”c’était pour le tournage de mon clip”

Je ne suis pas mariée à Dr WANG et sachez aussi que je n’ai jamais eu de rapports sexuels avec lui.

Si je l’ai fait c’est parce que depuis un moment, j’ai constaté que ce sont les buzz qui donnent plus de visibilité et qui boostent les artistes surtout ceux du coupé-décalé. En plus depuis le début de ma carrière jusqu’en 2019, c’était sans buzz ce qui faisait que les vues de mes clips vidéo étaient très faibles.

DIEU ne m’a pas donné la voix qu’il faut pour chanter encore moins un producteur donc je me débrouille toute seule pour ma carrière musicale sans oublier mes neufs (9) petits frères de qui je m’occupe.

A un moment donné ça devenait difficile donc j’ai dû utiliser mon esprit pour faire ce buzz autour de cette chanson arrangé par Dr WANG, avec qui j’échangeais depuis des années.

Il fallait trouver un acteur principal pour tourner le clip d’où la personne de Dr WANG qui a accepté le projet et de jouer le rôle du marié rien que pour créer du buzz autour de cette chanson.

Dans le synopsis du clip, il y avait plusieurs parties où on devait s’embrasser, ce qui ne dérangeait pas Momo WANG, en plus lui et moi, on se connaît très bien et je le kiff à la base car il est mon genre d’homme c’est-à-dire un bad boy.

