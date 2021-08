Célébrités: Yvidero a également porté plainte à Paris contre Love Gugu

La web humoriste ivoirienne, Yvidero s’est finalement prononcée sur l’affaire l’opposant à la bloggeuse Love Gugu. Après Abidjan, elle a porté plainte contre cette dernière en Europe.

Ces derniers jours, l’affaire Yvidero – Love Gugu a fait couler beaucoup d’encre et de salive sur la toile. En effet, la bloggeuse Love Gugu a dévoilé il y a quelques mois, avoir eu “une partie de jambes en l’air avec la web comédienne”.

Mais cette affirmation a formellement été démentie par Yvidero, avant de traîner son ex copine devant les tribunaux. Plusieurs semaines plus tard, Love Gugu a été arrêtée puis déférée à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), après son arrivée à Abidjan.

A la fin du procès, qui s’est tenue le vendredi 20 août 2021, la bloggeuse a été condamnée à trois (03) mois d’emprisonnement avec sursis, suivie d’une amende d’un montant d’un million de FCFA. Une sanction qui a permis à la lesbienne de pouvoir rentrer chez elle.

Outrée par les critiques sévères sur la toile, Yvidero est montée au créneau pour apporter sa part de vérité. Elle a fait savoir que la promotion de l’homosexualité ne passera pas par elle. A l’en croire, certaines personnes veulent se servir de sa notoriété pour faire la promotion de l’homosexualité.

Par ailleurs, pour terminer, Yvidero a invité la bloggeuse à laisser tomber l’homosexualité. « A cette chère sœur, je dirai qu’on a eu à passer de très bons moments entre sœurs. Eh oui, moi je t’ai considérée comme une soeur, mais peut-être pas toi. Raison pour laquelle tu as inventé toute cette mascarade pour me salir, mais je ne t’en veux pas. Je demande à Dieu de te pardonner, que Dieu te donne une meilleure vie et qu’il te touche afin que tu quittes cette vie. J’attends toujours les preuves », dixit Yvidero, avant d’ajouter : « J’ai également porté une plainte à Paris, je vais récupérer la grosse et la transmettre à mon avocat ».

