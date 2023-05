Céline Dion, annule ses concerts prévus jusqu’en avril 2024

Céline Dion, atteinte d’une maladie neurologique rare, annule ses concerts prévus jusqu’en avril 2024

La chanteuse canadienne Céline Dion a dû annuler de nombreux concerts en Europe, y compris ceux prévus à Paris La Défense Arena en septembre, en raison d’une maladie rare appelée le syndrome de l’homme raide. Cette maladie neurologique auto-immune provoque une rigidité musculaire progressive, ce qui rend difficile pour Céline Dion de marcher et d’utiliser sa voix comme elle le souhaite. Après avoir déjà reporté sa tournée en Europe en raison de spasmes musculaires et de sa maladie, elle a finalement pris la décision d’annuler tous les concerts jusqu’en avril 2024. Les billets seront remboursés et Céline Dion espère pouvoir remonter sur scène dès que sa santé le lui permettra.