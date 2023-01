C’est la tenue qu’Antonela Roccuzzo a choisie pour la fête de Lionel Messi

Depuis leur arrivée dans leur pays natal, Antonela Roccuzzo et Lionel Messi n’ont cessé de faire la fête avec style. Son voyage dans les rues d’Argentine, les visites de ses amis, les fêtes de Noël et maintenant sa fête privée pour devenir champion du monde. C’est que remporter un tel trophée n’est pas quelque chose tous les ans, alors Lionel reste fier de cette belle réussite et la partage avec sa famille et ses amis.

C’était jeudi soir que Lionel Messi célébrait avec style la victoire dont il rêvait depuis qu’il avait commencé à taper dans le ballon et qu’il avait travaillé si dur pour obtenir.

Lors de la fête qui a eu lieu au Rosario City Center Casino Convention Center. Les joueurs de l’équipe nationale argentine étaient présents avec leurs familles et les proches de La Pulga étaient également présents.

Celle qui a attiré tous les regards et ébloui lors de la fête pour l’obtention du titre mondial a été Antonela Roccuzzo qui a de nouveau été la reine de la nuit avec un set plein de paillettes. L’influenceuse a fait sensation avec un style alliant la simplicité et le glamour qui la caractérisent tant.

Pour l’événement, Antonela a choisi un short taille haute argenté avec beaucoup de paillettes et un haut assorti dans la même veine. C’était le choix parfait car il dansait, chantait et faisait la fête toute la nuit. Cette tenue la rendait belle et confortable à la fois.

La fête de Lionel Messi

La fête organisée dans la ville natale du champion a réuni les personnalités de l’équipe nationale argentine qui a consacré le pays champion du monde ainsi que d’autres joueurs à la retraite.

Le thème portait sur la Coupe du monde au Qatar et les couleurs de l’équipe nationale. Il y avait aussi des lunettes avec des cartes qui disaient «qu’est-ce que tu regardes, idiot», en l’honneur de la phrase controversée que Lionel Messi a prononcée lors de la Coupe du monde.

L’événement a été suivi par le groupe de musique argentin «Los Palmeras» qui a joué sur scène où quelques collègues du Paris Sanit-Germain ont également chanté.

Tous les détails de ce qui s’est passé la nuit ont été partagés par les invités dans leurs réseaux. Antonela et Lionel sont apparus dans de nombreuses histoires en dansant et en chantant très heureux et joyeux.

