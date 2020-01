Chioma et Davido: une journaliste fait de nouvelles révélations sur le couple

Alors que tout portait à croire qu’entre Davido et sa bien aimée Chioma c’est le parfait amour et la grande sérénité au sein du couple, de nouvelles révélations font plutôt état de ce qu’il règne une vive tension entre le chanteur et sa fiancée.

Et pour cause, Davido aurait découvert que Chioma entretenait une relation avec un certain Peruzzi qui, selon elle serait son cousin. Ce qui ne serait pas vrai selon une journaliste qui a fait la révélation au chanteur.

Une découverte qui a profondément choqué l’artiste nigérian au point d’indiquer dans un message sur twitter qu’il doutait de la paternité de son fils.

Mais dans un autre post plus récent, Davido a formellement démenti le tweet qui lui avait été attribué. Il a d’ailleurs invité ses fans à être plus prudents sur ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux.“ A tous ceux qui croient à ce tweet photoshopé de moi disant n’importe quoi au sujet de mon fils, ça ne peut plus durer longtemps. Mdr les médias sociaux. Pff !!! Ne croyez plus en ce que vous voyez, faites attention !!! ”, a-t-il déclaré.

Cependant, pour la journaliste d’investigation Kemi Olunloyo par qui est née toute l’histoire, les explications que donnent l’artiste ne sont pas vraies. Dans un post sur son compte Instagram, elle a indiqué que de nombreux secrets sur la mère de Ifeanyi Adelekea seront très bientôt divulgués au public. Elle va même plus loin en soulignant que Davido pourrait ne pas poursuivre son projet d’épouser Chioma.

Davido n’est PAS marié à Chioma

Davido ne peut JAMAIS épouser Chioma

Davido est sur le point de voir des choses laides à propos de Chioma. Chioma récupère ton papier.

Personne ne devrait m’appeler quand je me suis justifiée.

Les dommages causés par Peruzzi sont trop importants.

Les cousins ne sont pas amoureux.

