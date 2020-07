Claire Bahi mécontente, ce qu’elle dit

“Jamais j’ai dit à un journaliste que je mettrais des jeunes chanteuses en garde parce qu’elles s’adonnent à la facilité. Qui suis-je pour tenir de telles propos? Je m’inscris en faux contre cette publication qui fait le tour de la toile. J’ai juste dit qu’en Jésus-Christ, on peut tout avoir (voiture, maison, etc…) car l’or et l’argent appartiennent au Seigneur. Je ne suis ni prophétesse, ni pasteur pour mettre des gens en garde. Je suis une servante de Dieu donc, dans la vérité; et non dans le mensonge. tenir des propos pour juste avoir des like sur facebook ne m’intéresse plus. Je ne suis plus à cet stade”.

