Comment va le mariage de Kim Kardashian et Kanye West ?

Kim Kardashian et Kanye West sont actuellement en négociations avancées pour divorcer, après six ans de mariage et quatre enfants.

La rumeur grondait depuis plusieurs mois : Kim Kardashian ne supporterait plus les dérapages de son célèbre époux. C’est un contrat de mariage à plusieurs milliards de dollars qui devrait faire couler bien de l’encre ces prochains jours.

Le couple vit séparément depuis quelques mois

Depuis plusieurs mois déjà, la presse people racontait que le couple vivait « des vies séparées » sans pour autant décider d’officialiser les choses et de mettre fin à leur mariage. Selon la chaine de télévision NBC, le couple vivrait séparément depuis plusieurs mois : Kim serait à Los Angeles avec les quatre enfants tandis que Kanye serait retiré dans son ranch du Wyoming. Et leurs séances de thérapie conjugales à distance, n’y feraient rien. Les magazines spécialisés dans les petits secrets des riches et célèbres, People et Page Six, annoncent un divorce imminent.

Kanye West souffre de troubles bipolaires. En juillet dernier, après l’annonce de sa candidature (il n’a obtenu que 60 000 voix), l’artiste avait tenu des propos incohérents et posté un message laissant entendre que sa femme cherchait à le faire interner.

Kim Kardashian a vraiment « tout tenté » pour sauver son mariage

Pam Behan, l’ancienne nourrice de la femme d’affaires, s’est exprimée sur le divorce imminent de cette dernière dans les colonnes du Sun, le jeudi 7 janvier. Elle a notamment déclaré que l’influenceuse avait fait maintes tentatives pour sauver son union.

Le divorce entre le rappeur et la femme d’affaires serait en effet imminent, comme l’ont déclaré plusieurs sources anonymes dans les colonnes de Page Six, le mardi 5 janvier. Même si l’influenceuse a «tout tenté» pour le sauver ce mariage, selon Pam Behan, son ancienne nourrice. La quinquagénaire qui s’est occupée de Kim et de ses frères et sœurs, au début des années 1990, a ainsi confié au Sun, le jeudi 7 janvier, que son ancienne patronne était «demeurée longtemps au côté» de Kanye West. Et ce, «malgré toute la négativité» autour de leur couple.

beninweb.tv

Comments

comments