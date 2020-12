Concert / Côte d’Ivoire : Singuila est arrivé à Abidjan

Singuila est arrivé à Abidjan en Côte d’Ivoire pour son concert ce jeudi 10 décembre 2020, au Sofitel hôtel ivoire.

Singuila en concert à Abidjan ! Cela sera ce jeudi 10 décembre 2020, du côté du Sofitel hôtel ivoire.

De son vrai nom Bedaya N’Garo, Singuila est un chanteur de R&B français, d’origine centrafricain et congolais, né à Suresnes le 19 septembre 1977.

Singuila a toujours été entre deux mondes. Entre la France, où il est né, et le Congo, où il a passé plusieurs années. Entre le R&B, son style de prédilection, et le rap, la musique avec laquelle il a grandi.

Pour Singuila, la musique est une passion depuis le plus jeune âge. C’est en bricolant avec le matériel de son grand frère, chanteur dans un groupe d’enfants, que Singuila commence à entrer dans le son. « J’étais dans le R&B, et j’avais un groupe de rap à Cergy-Pontoise, Psyché Poétique.

Avec Yeclo

