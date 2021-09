Confidence : “J’ai connu la mère de mes enfants quand j’étais un rien du tout” ( Fally Ipupa)

Le célèbre chanteur Fally Ipupa se prononce au sujet DE SA FEMME.

” J’ai connu la mère de mes enfants quand j’étais un rien du tout, juste un jeune de bandal, un petit musicien amateur de kibinda, J’étais tout maigre avec ma voix et mon petit accent nasale. Ses proches me surnommait ” PUKU “

(Petit souris), ils disaient que je n’étais pas un bon mec pour Nana. Et elle n’arrêtait pas de rire, en répondant: “botika star na nga” (laissez ma star tranquille).

Elle m’a vivement encouragé quand je chantais dans le quartier, elle me fixer droit dans les yeux avec un sourire. À un moment elle s’est mise à me fixer du regard sans rien dire…C’est là, que j’y ai vu, un jeu d’une femme amoureuse devant moi. Je me suis mis également à soutenir son regard en chantant et danser, et elle aussi n’arrêtait pas de danser et de chanter mes chansons, elle voyait toujours le bon côté de moi.

À cet époque là, elle était la gérante à Gombe, où elle travaillait avec les blancs belges, et s’habillait tellement cher en haute couture veut dire de Gianni Versace etc. Elle voyageait tout le temps en faisant de va-et-vient Paris, Bruxelles, Kinshasa. Parfois, quand elle me voyait avec un gondo na lipapa (culotte et babouche), elle ne me nier pas.

Elle me dépanner un peu d’epakolos (l’argent) d’acheter mes fringues. Elle se souciait de moi, et me demandait “t’as faim?, je t’achète à manger?”, Et moi timide que je suis, je faisais un peu genre d’un gars de bandalungwa quoi.. Je répondais toujours la même chose “Te..eloko te” (Non merci, j’ai besoin de rien). Alors que j’avais faim, veut dire miaaa fort ozo sentir libumu ezo lela “kro o.. kro..kro” mais ki bandalungwa kaka (mdr).

Aujourd’hui, sa patience est récompensée, Je lui renvoie l’ascenseur.

Elle est désormais la femme de El Professor Fally Ipupa, le seul artiste congolais le plus titré mondialement et moi je suis amoureux de la plus généreuse, la première personne qui a cru en moi, l’adorable femme, celle qui remplace ma mère, ma vie, la plus belle au monde c’est la mère de mes enfants. Veut dire tokoss neti na film “.

Bafana love !

La patience est des fois amer, mais son fruit est toujours délicieux, dit-on.

