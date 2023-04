Conor MacGregor : la star agrandit sa collection de bijoux de luxe

L’Irlandais est apparu publiquement avec une nouvelle montre, l’Epic X Rose Gold Bracelet qui est également un «clin d’œil à son héritage irlandais».

Conor McGregor peut se vanter d’être l’un des athlètes les mieux payés de l’histoire. Cependant, ces dernières années, il s’est davantage démarqué par sa facette éloignée des octogones à la suite de sa blessure contre Dustin Poirier, où il en a profité pour se concentrer sur un autre des domaines où plus d’argent est généré, en affaires.

Il en a profité pour promouvoir sa tequila, sa bière et même son cidre au Black Foreign Inn, son fleuron, et où l’Irlandais passe une grande partie de son temps, ainsi qu’à faire du shopping, puisqu’il surprend régulièrement ses millions de fans avec leurs nouvelles acquisitions.

En fait, le combattant de l’UFC l’a encore fait. Elle surprend à nouveau avec un nouveau bijou qui s’ajoute ainsi à sa collection déjà bien fournie de bijoux de luxe.

Il s’agit d’une montre de la célèbre marque Jacob & Co, un bracelet Epic X Rose Gold. Une pièce qui a déjà été dévoilée publiquement, comme elle le fait avec chacun de ses bijoux.

Une montre dont l’Irlande se vante

«Faire une déclaration dans et hors de l’Octogone. Son épique bracelet X en or rose avec un anneau intérieur vert impressionnant est un clin d’œil à son fier héritage irlandais», a écrit le compte de la marque de luxe via son profil Instagram, faisant référence à la pièce que porte McGregor, qu’il a également tendance à se vanter de sa nationalité. chaque fois qu’il le peut.

Une montre qui rejoint une longue liste de montres, comme l’Astronomia Tourbillon Baguette, la Rolex Day-Date 40, ou encore le modèle President, qui ont fait que la collection à son actif dépasse les 3,5 millions d’euros au total.