Coronavirus: ces célébrités guéries du virus

Alors que les services hospitaliers livrent une lutte acharnée face au fléau sanitaire, quelques personnalités, touchées par le virus, sont sur la voie de la guérison tandis que d’autres n’ont pu résister au virus à Covid-19 et ont été emportés par la Faucheuse.

1- Daniel Dae Kim

L’acteur de 51 ans avait été déclaré positif au Covid-19 le vendredi 20 mars et deux jours plus tard, il annonce sa guérison totale dans les médias.

Ce qui lui a le plus marqué, c’est le fait de n’avoir pas été hospitalisé ; et qu’il ait évoqué comme son remède miracle, l’hydroxychloroquine

2- Laura Tenoudji :

la présentatrice de Télématin et épouse du maire de Nice, Christian Estrosi avait été déclarée porteuse du virus ainsi que son époux. Elle avait été déclarée positive le 14 mars et a débuté son traitement le 16 mars ; 4 jours après, elle n’avait plus de symptômes. Elle a partagé la nouvelle avec ses followers sur Instagram mais n’a pas donné des nouvelle de son époux qui lui aussi, semble guéri, puisque son inquiétude était plus portée sur son frère âgé de 40 ans aussi touché par cette maladie. Elle aussi parle du même médicament miracle que l’acteur Kim Dae.

3- Cécile Bois :

l’artiste-interprète de « Candice Renoir », a fait une vidéo sur son compte Instagram le 23 mars où elle informait qu’elle avait été atteinte deux semaines avant, du virus à Covid-19 et qu’elle était désormais hors de danger. L’actrice a fait savoir qu’elle faisait partie des personnes atteintes qui n’ont pas été officiellement comptées. Elle a aussi dit qu’elle n’a pas eu besoin d’aller à l’hôpital. Et a également insisté sur l’importance du confinement qui lui a permis de guérir plus vite et aussi de ne pas contaminer les autres.

4- Olga Kurylenko :

mannequin et actrice française d’origine ukrainienne, cette dame âgée de 40 ans a connu son statut d’infectée au Covid-19 le 18 mars 2020.

Le 22 mars, soit 4 jours plus tard, elle a annoncé sa guérison. « Joyeuse fête des Mères ! PS : Je suis complètement guérie ! Pour récapituler : pendant une semaine, je me sentais assez mal et je restais surtout au lit, à dormir, avec de fortes fièvres et un vilain mal de tête. La seconde semaine, la fièvre était partie, mais j’avais toujours une toux légère et beaucoup de fatigue. À la fin de la semaine, je me sentais tellement mieux ! La toux était presque partie, même si je toussais le matin, mais cela disparaissait à la fin de la journée ! Je vais bien ! Et maintenant j’apprécie juste cette période pour penser à plein de choses et passer du temps avec mon fils ».

5- Tom Hanks et son épouse Rita Wilson :

il y a deux semaines que les acteurs ont annoncé qu’ils étaient atteints du virus. Ils se trouvaient sur un tournage en Australie quand ils apprirent la nouvelle.

Le couple a annoncé ce lundi 23 mars à travers une publication de Tom Hanks sur son compte Twitter que lui et son épouse se portent super bien. « Nous allons mieux… Le confinement, ça fonctionne comme ça : vous ne transmettez rien à personne et personne ne vous le transmet. C’est du bon sens, non ? ». Son épouse qui est aussi chanteuse a posté une vidéo d’elle sur Instagram le mardi dans lequel elle montrait ses talent de rappeuse pour dire que tout va vraiment pour le mieux.

6- Alexia Laroche-Joubert:

Placée à l’isolement, après avoir contracté la maladie, pendant une quinzaine de jours, la célèbre productrice de jeux télévisés est “sortie du confinement totale”. Elle en témoigne dans sa vidéo publiée le 20 mars dernier sur son compte Twitter. “Voilà, je vais bien. À priori, les enfants qui vivent à côté de ma chambre ne l’ont pas eu, donc ça prouve que les gestes barrières fonctionnent bien”, assure la mère de famille en convalescence, avant d’adresser un mot à ses abonnés. “Je vous embrasse tous, et je pense très fort à vous”.

