Côte d’Ivoire: Affaire de Guéhi vêh viré, Gohou michel donne une réplique

Après avoir été aperçu dans une station-service en train de commercialiser ses CD (Compact Disc), l’artiste comédien Guéhi Vêh a suscité de multiples actions et réactions. Pour la plupart, ce fut une vague de compassion et de soutien. Cependant, une sortie assez inattendue et remarquable de Guéhi Vêh va encore plus entraîner des interrogations.

« J’ai appelé Gohou Michel pour passer à son spectacle, il m’a viré » tel est le propos qui va introduire une énième panoplie de questions. Ainsi, pour savoir plus sur cette affaire, Gohou Michel a été contacté. En homme réservé sur le fait, le charismatique acteur comédien a déclaré ceci : « Je n’ai rien à dire. Je préfère ne pas me prononcer ».

Rappelons que l’artiste comédien Guéhi Vêh a été, dit-on, pris en charge intégralement par la Présidence de la République en ce qui concerne ses soins médicaux. Lesquels soins ont été entamés à la Clinique Farah.

Operanews

Comments

comments