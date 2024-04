Côte d’Ivoire : « Ça fait partie de mon moment », l’humoriste Observateur Ebène

Depuis quelques jours, l’humoriste ivoirien Observateur Ebène est en prison pour diffamation sur la chroniqueuse et femme d’affaire, Marie Paule Adjé. Et dans la foulée, certains internautes ont ramené une ancienne vidéo de l’émission « C’Midi », dans laquelle, il avait déclaré n’avoir pas peur d’aller en prison.

L’humoriste ivoirien Observateur Ebène, séjourne depuis le lundi 15 avril 2024 à la structure carcérale du Pôle Pénitentiaire d’Abidjan (PPA), situé dans la municipalité de Yopougon, suite à des accusations d’injures, de diffamation et d’atteinte à l’honneur et à l’image de l’actrice, chroniqueuse et femme d’affaire ivoirienne Marie Paule Adjé. Ces accusations font suite à une séquence humoristique produite par Observateur Ebène où il prétendait avoir eu des relations intimes avec une certaine Marie Paule, des propos qu’il a par la suite rétractés.

Il faut noter que ce n’est pas la première fois que l’humoriste se retrouve au cœur d’une polémique, résultant de ses prises de parole controversées visant des figures publiques de Côte d’Ivoire. Jusqu’alors, Observateur Ebène ne semblait pas redouter les risques de détention liés à ses interventions provocatrices sur les réseaux sociaux.

Étant pour le moment détenu au PPA où il risque jusqu’à 5 ans et une amende de 20 millions, une ancienne déclaration d’Observateur Ebène a refait surface sur les réseaux sociaux. C’était au cours d’un épisode de l’émission « C’Midi », dans laquelle une question de la présentatrice, Eva Amani en ces termes: « As-tu peur de la prison? », n’a pas fait peur à l’humoriste.

A la question de l’animatrice, l’humoriste a répondu : « Ça fait partie de mon moment, ils n’ont qu’à me mettre là-bas, seulement ça va décoller, on dirait c’est rien. Les affaires, ce sont les affaires ».

Par ailleurs, cette arrestation récente d’Observateur Ebène a suscité de vives réactions, beaucoup estimant que son incarcération constitue une leçon méritée. Selon eux, cet épisode devrait tempérer ses critiques acerbes à l’encontre des célébrités une fois remis en liberté.