Côte d’Ivoire : «Carmen Sama cuisine bien, elle…», Tina Glamour, la mère de DJ Arafat￼

Invitée de l’émission «Allô Caviars», diffusée sur Life TV ce vendredi, Logbo Valentine, plus connue sous le nom Tina Glamour, est revenue demander pardon à Carmen Sama, la veuve de son défunt fils Houon Ange Didier.

En effet, dans la soirée de ce vendredi 05 août 2022, Tina Glamour a été invitée pour son deuxième passage par la coach Hamond Chic sur Life TV.

Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, s’excuse auprès de Carmen Sama pour ses propos déplacés lors de son dernier passage dans l’émission «Allô Caviars».

«J’étais stupide à la première émission par ce que je prends des médicaments pour les nerfs, et je devais prendre le médicament au coucher, mais je l’ai pris à 18 h pour venir à une émission de 21 h. Raison pour laquelle j’étais assez lourde, bizarre.

Toutes mes excuses à ma fille Carmen, je suis allée trop loin dans mes propos, je demande pardon à Carmen et à sa famille. Ma petite fille Rafna me manque, revient, Carmen. Tout ce qui me reste, ce sont mes petits enfants.», a-t-elle confié.

Avant d’ajouter : «Carmen est belle, elle cuisine bien, elle se moque beaucoup, elle adore la couleur verte, je ne suis pas très contente d’elle, elle a coupé ses longs cheveux, elle me manque.

Je n’ai pas vraiment eu de problèmes avec elle en tant que tel. Il faut que les gens arrêtent de s’ingérer dans nos problèmes de famille.», a-t-elle déclaré.

