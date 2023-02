Côte d’Ivoire : célibataire à 41 ans, Konnie Touré dévoile sa condition pour se marier

La belle Konnie Touré se retrouve assez régulièrement au coeur des polémiques en raison de son statut matrimonial. L’animatrice de l’émission Life Week-end semble enfin décidée à se mettre avec une homme. Mais pas à n’importe quel prix. Elle pose une condition.

Fatiguée d’être la cible de plusieurs attaques en raison de son statut de célibat, l’animatrice ivoirienne Konnie Tourée s’est prononcée sur les raisons qui expliquent son choix.

«Je ne suis pas en couple, mais je ne sais pas si je suis un cœur à prendre. En toute sincérité, je n’aime pas me fatiguer. Je n’aime pas qu’on me prenne la tête. Je n’aime pas qu’on me fatigue. Du haut de mes 40 ans, j’ai connu des expériences, et à chaque fois c’est la même.

Je ne suis surprise de rien. J’ai l’impression que les hommes sont prévisibles. Dès le moment où tu vas t’installer dans l’histoire, ils vont trouver qu’ils peuvent faire autre chose avec d’autres personnes. Et moi ça me fatigue un peu l’esprit.

Je suis quelqu’un de loyale et je suis vraiment exclusive. Je crois que c’est mon plus gros problème ça. Je suis exclusive et je demande l’exclusivité à mon partenaire.

Comme pour l’instant, ce n’est pas le cas, je préfère me concentrer sur des choses et faire semblant de ne pas entendre tous ces cœurs qui crient», avait affirmé Konnie Touré.

Plus récemment encore, l’animatrice est encore revenue sur le sujet. Tout en précisant que ce ne sont pas les prétendants qui manquent, Konnie Touré semble enfin décidée à se mettre en couple, mais elle a posé une condition.

«Celui qui essayera de me prouver qu’il est loyal, qu’il en vaut la peine, on va y aller, sinon ce n’est pas grave», a expliqué Konnie Touré.

