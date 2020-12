Côte d’Ivoire/ Concert de Fally Ipupa: les Ivoiriens se plaignent du coût élevé du ticket qui ne fait pas l’hunanimité

Le concert de Dicap la Merveille, prévu pour le 26 décembre 2020 en Côte d’Ivoire est au cœur d’une vive polémique. Et pour cause, le prix du ticket est trop élevé.

La star congolaise de la musique, Fally Ipupa annonce un grand concert sur la terre ivoirienne pour le 26 décembre 2020. Mais le prix des tickets qui est trop élevé fait couler assez d’encre et de salive.

En effet, les internautes et mélomanes trouvent le cout des tickets qui est fixé à 100.000f cfa très exorbitant. « Quand le prix du ticket (100mille) choque des internautes », écrit First Mag Le Vrai. Et pour cause, les internautes ne comprennent pas que le ticket du concert de Dicap la Merveille soit à un prix très élevé, surtout en ce temps de morosité.

A en croire Afriqueshowbiz, un internaute du nom de Bara Siro a intervenu avec un brin d’humour à l’ivoirienne. « Tchié tchié tchié, Fally je suis plus que « fan » de ta musique, mais à ce prix-là, je risque de ne jamais te rencontrer pour de vrai hein, parce que l’argent travaille djo…toi-même faut voir, ou bien ? », a-t-il écrit.

Cependant, pour d’autres, la qualité de l’artiste et les charges liées au spectacle jouent un rôle important dans la fixation des prix des tickets. Et d’ailleurs, ce que pense Ouattus Fatim, qui pense que Fally Ipupa n’y est pour rien. « Il a donné son cachet pour le concert, les organisateurs ont fait leur calcul et disent pour le concert c’est 100000f vous venez vous plaindre. Est-ce que Fally peut se lever comme ça pour organiser le concert ?? Laissez le gars chercher son argent tranquillement », écrit-elle.

