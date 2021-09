Côte d’Ivoire : De quoi souffre EUNICE ZUNON, hospitalisée depuis hier mardi 31 août 2021 dans une clinique de la place ?

La célèbre humoriste web est mal en point. Elle est hospitalisée depuis hier mardi 31 août 2021 dans une clinique de la place.

COMMUNIQUÉ

EUNICE ZUNON alias BP-Bouche Pointue est hospitalisée depuis ce mardi 31 août 2021 dans une clinique de la place.

En effet, l’artiste présentait des signes de fatigue depuis quelques jours. Fatigue due à ses nombreuses occupations.

Son staff managérial, ayant constaté que son état devenait de plus en plus préoccupant dans la soirée du 30 août, a décidé qu’elle soit admise dans une clinique pour être mise en observation.

Selon le médecin traitant, elle devra garder le lit pendant quelques jours pour revenir au mieux de sa forme.

Le staff managérial s’excuse donc auprès des partenaires, des promoteurs et autres pour les désagréments que cette indisponibilité pourrait occasionner.

Par ailleurs, il promet que tous les engagements, qui figuraient dans son agenda, ne sont annulés mais plutôt reportés à des dates ultérieures.

Le manager général (070748 8949)

Sapel

