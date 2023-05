Côte d’Ivoire : «Je vais me marier quand le…», KS Bloom faire une grande annonce

Classé au premier rang des artistes Ivoiriens les plus en vogue, KS Bloom malgré son succès fulgurant est toujours célibataire et vit chez son producteur. Le chanteur a levé un coin de voile sur sa vie privée.

«Actuellement, je suis célibataire donc je vis encore avec mon producteur, je vais sortir de là, quand je serai marié officiellement, c’est-à-dire quand je passerai devant le maire. J’irai directement dans ma maison avec ma femme afin que ça m’évite de faire des choses ou d’être un électron libre.

Souvent, tu as des idées bizarres, mais quand tu sais que tu es avec des gens et que tu es encadré, ça te donne de la réserve et de ne pas succomber.

Je vais me marier quand le moment sera venu parce que c’est une étape qui te permet de passer à une autre étape de ta vie et à un autre niveau de responsabilité, de maturité.

Après, le mariage n’est pas une fin en soi, c’est-à-dire que les personnes qui ne sont pas mariées n’ont pas forcément raté leur vie, sauf que c’est un plus qui est essentiel.», a-t-il déclaré.