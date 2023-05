Côte d’Ivoire : Kerozen reçoit un maillot dédicacé de Cristiano Ronaldo

L’international portugais, Cristiano Ronaldo a rendu heureux le chanteur Coupé-décalé ivoirien, Kerozen. Le joueur a offert un maillot dédicacé de lui à l’artiste qui est fan de l’attaquant d’Al-Nassr en Arabie Saoudite.

Cristiano Ronaldo offre son maillot dédicacé à Kerozen

Le chanteur Coupé-décalé, Kerozen, est adulé par de nombreux mélomanes en Côte d’Ivoire et ailleurs. Mais, en tant qu’un artiste, il a lui aussi une idole. Pas dans la musique, mais dans le football. Il affirme toujours haut et fort qu’il est un vrai fanatique de Cristiano Ronaldo. Dans n’importe quel club où l’international portugais se trouve, il est de cœur avec lui. Il n’a jamais rencontré le joueur d’Al-Nassr, mais l’artiste le dit très souvent qu’il souhaite le faire un de ces jours pour son plus grand bonheur.

Bien avant que cette grande rencontre se réalise, Kerozen est aux anges depuis. Le quintuple Ballon d’Or vient de surprendre agréablement l’interprète de la chanson ‘’L’Elu de Dieu’’. Cristiano Ronaldo a offert un maillot dédicacé de lui au chanteur Coupé-décalé ivoirien. C’est à travers une publication avec la photo du maillot dédicacé en main où il est écrit : ‘’Para me amigo Kerozen’’, que l’artiste a partagé l’heureuse nouvelle aux internautes.

‘’Cristiano a liké la photo de Davido, je viens, moi, de recevoir un maillot signé des mains du meilleur joueur du monde CR7 et une invitation à Al-Nassr Riyad (Arabie saoudite), je n’en reviens pas. Dieu n’a pas fini de travailler ! Proverbe va vous dégoûter dès mon retour, l’élu de Dieu”, écrit-il. En commentaire de son post, le chanteur a reçu plusieurs messages de félicitations pour le beau cadeau d’un des meilleurs joueurs du monde à son égard.

Dans la foulée, Kerozen qui a pris part le week-end à un festival à Yakassé-Attobrou dans le département d’Adzopé, a fait une publication mardi 30 mai pour inviter tout le monde à la présentation du maillot dédicacé de Cristiano Ronaldo. ‘’Derrière village y’a village , je suis un super fan de CR7 , des anges pleurent de joie aussi pour moi ( elles sont trop choux). La vie est faite d’échelons, Asha Festival… RDV au Plateau tout à l’heure pour la présentation officielle du maillot! L’Élu de Dieu’’, souligne-t-il.