Côte d’Ivoire: l’artiste Lunic arrêté depuis le lundi 15 mars 2021, voici les raisons

L’artiste Zouglou Lunic est écroué à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca) depuis hier lundi 15 mars 2021, selon des sources judiciaires. Il sera présenté à un juge vendredi.

L’artiste Lunic est dans de beaux draps. Il séjourne depuis hier soir à la Maca, selon une source judiciaire interrogée et confirmée par ses proches. Lunic aurait été arrêté par la DST pour faux et usage de faux. Le Zouglouman, était en détention d’un faux passeport alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays.

Selon des sources proches, Lunic a certes été écroué à la Maca mais des négociations pour sa relâche ont été entamées. Et d’ajouter qu’il sera présenté à un juge vendredi pour statuer sur son sort. « Effectivement, il a été au parquet avant d’être conduit à la Maca mais ça ira car il sera présenté à un juge vendredi », indique une source proche du nouveau pensionnaire de la Maca.

Du côté de son staff managérial, on joue plutôt la carte de la prudence faisant croire qu’il n’en est rien et que l’artiste se repose chez lui à la maison. Toutefois, après plusieurs coups de fil, ils passent aux aveux non sans afficher leur optimisme quant à une probable relaxe les jours à venir de l’artiste. Affaire à suivre.

