Côte d’Ivoire: les deux enfants de Lala et Didier Drogba présents sur la toile

Cette photo des enfants de Didier Drogba suscite de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux en ce moment du fait de leur ressemblance…

La famille Drogba est dignement représentée. Sur cette photo, vous avez Isaac et Iman Drogba Si hier, ils n’étaient que de petits enfants, aujourd’hui, s’en est tout autre. Ils ont maintenant grandi. Les internautes, eux, n’en sont pas demeurés en reste. Cette photo a suscité de nombreux commentaires sur la toile.

” Sa femme sait accoucher deh! Elle a fait son mari puis elle même, on dirait son mari et elle dans leur jeunesse” a commenté un internaute et un autre de rajouter: ” Quand tu as l’argent garçon ressemble à son papa et la fille à sa maman. Mais quand tu es pauvre, tes enfants ressemblent aux voisins souvent même à la voisine d’à côté…”

a-t-il réagi comme pour témoigner de la ressemblance des deux enfants à leurs parents respectifs; Didier Drogba et Lala Diakité. Et un autre de couronner le tout: “Ahi moi même je pensais que c’était Drogba dans sa jeunesse”

Par ailleurs, nous rappelons que Drogba Didier et Lala, parents biologiques d’isaac et Iman, vivent désormais séparément. L’ancien attaquant de Chelsea avait lui-même fait l’annonce officielle le 14 janvier dernier.

