MEIWAY OFFICIEL reçu en audience par le Président Henri Konan Bédié.

Meiway : “Ça été un bonheur de retrouver celui que j’appelle mon Papa. Je pense qu’en l’absence d’Houphouet-Boigny, c’est l’héritier légitime qui représente aujourd’hui l’houphouetisme. Et à ce titre les Houphouétistes, les vrais, il était important par son passage ici à Abidjan que je vienne le saluer et apporter aussi tout mon soutien parce que j’ai vécu à distance douloureusement les évènements liés au blocus autour de sa résidence . Et j’en ai été très indigné. Ma présence en sa résidence justifie mon soutien renouvelé. Souffrez que je ne vous énumère pas les détails de notre rencontre. Mais on a brièvement parler de beaucoup d’autres choses. En temps opportun, vous le saurez “, a-t-il indiqué.

A la question de savoir son avis sur la crise politique actuelle, Meiway répond.

” Je serai satisfait quand mon pays va retrouver la paix, la vraie, la démocratie, la vraie, je serai satisfait quand tout va se normaliser dans ce pays . Je suis Akan et dans notre tribu, on a un grand respect pour le droit d’aînesse. Je ne peux pas mener des actions sans consulter des aînés”, a-t-il confié.

