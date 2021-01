Côte d’Ivoire: ”Petit Denis court vers la fin de sa vie” ce que pense ses mélomanes

Petit Denis,ses jours sont comptés. Ivoirien de père et de mère et plus connu sous le nom de “Denco” petit Denis est un artiste zouglouman au voie d’orphée.Chers lecteurs, Petit Denis est d’ailleurs l’un des talentueux et premier artiste qui a fait des spectacles en Europe. Sa carrière artistique est parsemée de succès avec pas mal de sons(zibogbôlô,gnanhy ,le guetho) et j’en passe.Amis de culture, un sage du nord de la côte d’ivoire me disait un jour “la perfection n’est pas de ce monde.”De par ce dicton ,comprenez qu’a côté des qualités qui font de monsieur Denis le monument vivant du zouglou se cache de grosses failles qui affectent incurablement sa vie .

Sous le régime Gbagbo son inffection devenait un peu chronique.Et comme Dieu sait fait toute chose ,Charle Blé Goudé ,homme au grand coeur lui avait accordé une faveur de soin en Europe . l’incontournable Denis ressentit encore vie dans son physique et artistique . Même certains de ses condisciples l’appelaient ” le gros” juste pour dire qu’il était en surpoids.

De retour en Côte d’ivoire,il refait surface dans le milieu artistique avec son son “lieutenant”qui connait un grand succès indeniable .Mais instabilité sanitaire se retrouve à ses trousses et devient plus critique que les deux premières . Par grâce une dernière fois petit Denis s’est retrouvé à Paris pour des soins intensifs.Contre toute attente ,Denco revient en côte d’ivoire et sa santé se dégradés plus .Il rechute à nouveau .

Cette fois ,son physique amaigrit plus que les deux première fois inquiète plus les mélomanes et ouvrent une brèche de chronogramme sur sa durée de vie.

