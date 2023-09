Côte d’Ivoire : Roseline Layo revient sur la prophétie d’Elie Padah

La chanteuse Roseline Layo a frôlé la mort lors d’un accident de la route Bouaké-Katiola. Cet événement malheureux parmi tant d’autres, avait déjà été révélé par le Prophète Elie Padah sur les réseaux sociaux. Les spéculations sont allées diversement pour mettre en doute la prophétie de l’homme de Dieu. La concernée elle-même a fait une sortie médiatique sur sa page Facebook dans une vidéo où elle a minimisé les déclarations du Pasteur.

Plusieurs semaines après son accident, l’interprète de la chanson ‘’Môgô Fariman’’, a été invitée sur le plateau de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI ce mercredi 13 septembre pour parler de la sortie de son nouvel album ‘’Elus de Dieu’’, prévue pour le samedi 23 septembre prochain. Une production musicale de 14 titres qui n’a pas bénéficié de collaborations avec d’autres artistes.

L’occasion a également été choisie par le présentateur et ses deux chroniqueurs de revenir sur la prophétie de l’homme de Dieu, Elie Padah. Sur la question, Roseline Layo s’est exprimée clairement pour faire une mise au point. ‘’J’étais dans mon coin lorsque cette histoire de prophétie sur moi a éclaté sur les réseaux sociaux. Dans cette affaire, j’ai été mal comprise par les gens. Lorsque je me prononçais, je ne savais pas qu’il s’agissait du Prophète Elie Padah. C’est un serviteur de Dieu que je suis sur le réseau social Tik-Tok. Tout est parti d’une dame qui est venue toquer à ma porte. Elle est allée raconter partout que je suis gonflée, parce que je ne l’ai pas reçu chez moi à cause du refus de mon staff’’, explique-t-elle. Avant de poursuivre : ‘’Peut-être que l’homme de Dieu a mal pris. Alors que s’il y a quelque chose qu’on mon équipe me dise pour qu’on puisse prier à notre niveau. Je n’ai pas rejeté ses prophéties. Ce sont les hommes de Dieu qui nous tirent les oreilles quand Dieu leur parle. Je présente toutes mes excuses à tous les hommes de Dieu de Côte d’Ivoire qui se sont sentis frustrés’’. Pour Mulukuku DJ, Carina Style et Ozone, si la prophétie était vraiment importante, les hommes de Dieu devraient prier pour l’artiste et rentrer en contact avec lui au lieu de mettre les révélations sur les réseaux sociaux où chacun y va de son commentaire. Ils déplorent malheureusement que ce sont les mauvaises nouvelles qui sont révélées et les bonnes qui sont annoncées.