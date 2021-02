Côte d’Ivoire: rumeur sur la séparation de grand P et de sa GO Ivoirienne Eudoxie

Depuis quelques jours, une rumeur circule sur la toile, faisant état de rupture des tourtereaux Eudoxie Yao et Grand P. La célébrité sort de son mutisme et se prononce.

La star des réseaux sociaux, Eudoxie Yao et le célèbre chanteur guinéen, Moussa Sandiana Kaba, alias Grand P sont en couple depuis un moment. Et ce n’est d’ailleurs plus un secret pour personne. Les deux tourtereaux avaient même annoncé leur mariage, pour la fin de l’année 2020.

Cependant, depuis le début de cette année 2021, Grand P et Eudoxie Yao n’ont été aperçus ensemble, de même, le mariage tant annoncé n’a toujours pas eu lieu. Ce qui amène donc les internautes à penser que la relation entre deux amoureux est terminée. En plus de tout cela, une rumeur circulant sur la toile, stipule que la Go Borabara aurait décidé de ne plus poursuivre l’aventure.

Pour donc rétablir la vérité, Eudoxie Yao est sortie de son mutisme au micro de Vibe Radio. «C’est faux, je n’ai jamais quitté Grand P, il faut que cela soit clair. Ce ne sont que des mensonges que les gens racontent. C’est par rapport à quoi je vais le quitter. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, c’est leur problème. Ce n’est pas parce qu’on ne nous voit pas ensemble tout le temps, qu’il y a un problème. Moi, j’étais en Guinée récemment, quand je suis revenue à Abidjan, Grand P est venu me rejoindre ici. Il est reparti à Conakry chez lui où il vit mais où est le problème?» a-t-elle déclaré.

Elle ajoute : «j’étais récemment en Guinée, avec les parents de Grand P, on a beaucoup parlé du futur mariage qui va se faire bientôt, soyez patients».

Ivoirweb.tv

Comments

comments