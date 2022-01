Côte d’Ivoire: Tiken Jah dénonce la magouille des autorités après l’annulation de son concert

Alors que son concert prévu pour le dimanche 02 janvier n’a pas pu tenir à cause d’une décision des autorités municipales de la commune d’Abobo, le célèbre artiste reggae man Tiken Jah a finalement brisé le silence pour éclairer la lanterne de ses fans à propos de cette situation qui fait boule de neige.

Tiken Jah n’est pas du tout content des autorités municipales de la commune populaire d’Abobo. Dans une courte vidéo postée sur sa page Facebook, le chanteur a annoncé la nouvelle de l’annulation de son concert à ses fans tout en prenant le soin d’expliquer les conditions dans lesquelles la décision ait survenue.

En effet, selon le reggae man, son concert a été annulé parce que les autorités ont voulu simplement le faire sans la moindre raison. « L’artiste propose, les autorités de la commune disposent, elles ont décidé que le concert est annulé, le concert est donc annulé », a déclaré le chanteur au début de sa vidéo avec un cœur rempli d’amertume et de regret.

Plus loin, Tiken Jah a expliqué comment les autorités n’ont pas joué franc-jeu avec lui. « Bonjour chers frères d’Abidjan, chers frères et sœurs d’Abobo et de la Côte d’Ivoire aussi. Je viens ici vous annoncer à travers cette vidéo que le concert d’Abobo qui était prévu ce 2 janvier, sur le boulevard où il y a le 2eme arrêt, a été annulé par les autorités de la mairie. A deux jours du concert, on annonce qu’il faut changer de site. Ce site qu’on avait choisi ensemble, ils nous disent que ce site ne peut pas accueillir ce concert. Alors que c’est le 4e site, chaque fois qu’on trouve un site, y’a une raison qu’on nous donne », annonce l’artiste-reggae.

Face à l’attitude des autorités municipales, Tiken n’a pas manqué de crier son ras-le-bol. » A 48h, changer le site d’un concert après avoir communiqué pendant un mois et demi, nous on a trouvé que ce n’est pas professionnel, c’est impossible. Donc, le concert a été annulé parce que les autorités nous ont demandé de trouver un autre site. On ne sait pas les raisons réelles, mais ce site a été choisi d’un commun accord avec les autorités de la mairie« , déclare l’artiste Tiken Jah.

Melv

Comments

comments