Côte d’Ivoire/ Tourisme: Didier Drogba décroche l’or en gagnant des protocoles d’accord pour un total de 15 milliards

La star internationale du football, Didier Drogba, a aidé son pays natal, la Côte d’Ivoire, à décrocher l’or en gagnant des protocoles d’accord pour un total de 15 milliards de dollars visant à soutenir des projets touristiques dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Cette percée précède le Forum de l’OMT pour l’Afrique, qui se tiendra à Abidjan la semaine prochaine (20-22 février) et l’influent Forum de l’Investissement Hôtelier Africain (FIHA), qui se déroulera à Abidjan le mois prochain (23 mars – 25). Le FIHA est connu pour sa capacité à mettre en relation de nouveaux investisseurs avec les développeurs, les consultants, les entrepreneurs, les opérateurs hôteliers et les dirigeants politiques.

L’ancien attaquant de Chelsea – désormais ambassadeur mondial du tourisme – a participé au succès d’ une campagne des Nations Unies visant à promouvoir l’attractivité croissants du tourisme en Côte d’Ivoire. Le pays affiche un taux de croissance de son PIB d’environ 8% en 2019 et, en tant que destination, il occupe la troisième place en Afrique subsaharienne, avec 2 millions de visiteurs internationaux, derrière l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, devant l’Ouganda, le Botswana, le Kenya ou Maurice. (selon les données 2018 de l’OMT).

Matthew Weihs, directeur général de Bench Events, qui organise le FIHA, a déclaré: «L’ effort extraordinaire de la Côte d’Ivoire est impressionnant; et cela rend le Forum de cette année particulièrement intéressant parce que les engagements de financement sont en place et il s’agit maintenant de réaliser les projets. » L’année dernière le FIHA à Marrakech, qui a attiré 300 délégués venus de 28 pays fut un réel succès.

Sous la bannière, Sublime Côte d’Ivoire, Didier Drogba a été un acteur clé dans une équipe composée d’une part de hauts dirigeants économiques et politiques ivoiriens, et d’autre part de personnalités du show-business. Ils sont allés faire un roadshow à Dubaï et Hambourg et sont revenus avec plus de 15 milliards de dollars d’engagements pour financer toute une variété de projets touristiques, allant des simples hôtels aux complexes hôteliers en passant par développement du littoral. Tous les donateurs ont été conviés au FIHA.

Philippe Doizelet, directeur adjoint de Horwath HTL, le plus grand et le plus expérimenté des consultants hôteliers au monde, a guidé les efforts de la Côte d’Ivoire. D’après lui: «C’est une page vierge sur laquelle l’industrie peut inscrire de stimulants projets. Il faut construire beaucoup de choses – des hôtels, des centres culturels et des salles de conférence, entre autres. Le magnifique littoral de la Côte d’Ivoire offre de grandes opportunités en matière de tourisme d’affaires et de loisirs. Au-delà d’Abidjan; L’île Boulay, Bassam et Jacqueville sont actuellement les endroits les plus prometteurs. » Le plus grand potentiel à ses yeux réside dans des projets à «usage mixte», combinant les infrastructures de loisirs, les bureaux et les commerces avec les structures d’hébergement, en particulier les hôtels de marque 2 et 3 étoiles et les appartements pour séjours prolongés.

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, est le porte-drapeau de l’ambition du pays ; il veut faire du tourisme l’un des principaux piliers de l’économie. Décrit par Philippe Doizelet comme «visionnaire et profondément engagé. Il travaille dur pour rassembler les gens et attirer les meilleurs experts. »

Et Matthew Weihs, directeur général de Bench Events, de conclure: «Le FIHA et son événement affilié, l’AHIF, sont essentiels pour stimuler les investissements dans les projets hôteliers régionaux. Les événements mettent en relation les principaux acteurs internationaux et régionaux, les investisseurs privés et institutionnels avec les développeurs et opérateurs hôteliers qui participent à la croissance de l’industrie hôtelière à travers le continent. Les projets promus et financés par le FIHA stimulent les investissements dans le tourisme, favorisent la croissance économique sur les marchés régionaux, créent des emplois et contribuent au développement d’infrastructures indispensables.

AbidjanTV.net

Comments

comments