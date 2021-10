Côte d’Ivoire: Vitale à propos de Bamba Ami Sarah

Après des propos tenus par Vitale disant que Bamba Ami sarah ne chante pas mieux qu’elle!

Elle fait ne pas l’inanumité en parlant ainsi.

La patronna Vitale s’est autoproclamée la meilleure chanteuse du Coupé Décalé dans une interview sur une chaîne de la place.

En effet l’artiste a partagé sur sa page Facebook une séquence de l’interview où l’animateur affirme que Bamba Ami Sarah chante mieux qu’elle.

La chanteuse chorégraphe replique en soutenant qu’elle est plutôt celle qui chante mieux. Vitale va plus loin en déclarant que le trône féminin du Couplé Décalé lui appartient et les autres se bousculent pour atteindre son niveau mais il leur sera difficile de la détrôner.

“Non, ce n’est pas possible (que Ami Sarah chante mieux) quand vous-même, vous voyez une chanson comme mon bébé et vous voyez leurs chansons, est-ce qu’on peut les comparer. Bamba Ami et toutes les filles, quand vous écoutez mes chansons… Prenez mes deux dernières chansons ( boom boom et mon bébé) est-ce qu’il y’a une chanteuse qui a pu faire ça. Elles n’ont qu’à faire ça d’abord et puis on va parler.” a raisonné Vitale qui se voit bien au dessus.

Vivi Marley en poursuivant sa défense a aussi lancé un défi à ses collègues: “Je suis la patronne, je sais qu’elles toutes luttent pour prendre le dessus. Ça sera tellement difficile. Je les mets au defi. Les gos, faites des chansons au-dessus de mon bébé et de boum boum.”

Vitale se vante aussi de ses performances notamment de sa capacité à se produire en live contrairement à certaines de ses consœurs: “Elles toutes n’ont pas encore faits live, Ami Sarah fait un peu de live, de temps en temps, mais moi, je fais des lives. J’ai fait un gros live dernièrement au palais de culture”

Les propos de la patronna ne sont pas partagés par tous. Ils créent d’ailleurs un débat en commentaire de la vidéo.

N’oubliez pas de partager l’article et suivez nous pour ne rien rater des Juteuses infos sur vos stars préférées.

DD

Comments

comments