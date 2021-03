Côte d’Ivoire: ”vous jouez avec le feu” les parole de la chanson Alpha Blondy aux obsèques du PM Hamed Bakayoko

Mamadou Touré en mission chez Alassane Ouattara. Plusieurs artistes se sont succédés sur le podium mis en place pour rendre hommage à Hamed Bakayoko Premier ministre, ministre de la défense décédé le mercredi 10 mars 2021.

Parmi eux, le célébrissime Alpha Blondy. Il a tenu à faire sa prestation devant Mamadou Touré en face de lui. «Mamadou, je veux que tu restes là. Comme tu es un politicien j’ai une chanson pour vous. «Vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu», chante en playback la mégas tar du reggae ivoirien.

Tout en tenant la main du ministre de la promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Alpha Blondy avançait vers le public qui reprenait le refrain en chœur «vous jouez avec le feu ». Le faisant, Alpha Blondy voulait montrer semble-t-il aux politiciens ivoiriens de mettre balle à terre dans certains discours et actions qui peuvent vite dégénérer.

«Vos querelles sempiternelles font la louange de la géhenne et avec vos querelles personnelles vous nous éclaboussez de votre haine. Vaut mieux une fin effroyable qu’un effroi sans fin. Vous-vous trompez de guerre parce que vous vous trompez d’adversaire. Merci », a-t-il conclu avec le deuxième couplet de la chanson. Rappelons-le, Alpha Blondy n’a pas eu l’habitude de critiquer le pouvoir d’Alassane Ouattara depuis plusieurs années.

Cet hommage à Hamed Bakayoko lui a donc donné l’occasion de d’adresser un message aussi bien au pouvoir en place comme à l’opposition ivoirienne. ”Le feu” est un des treize titres de l’album ”Merci” sorti en mars 2002. ” Wari, Who Are You, Quitte dans ça, Souroukou Logo, God Bless Africa, Zoukefiez moi ça Ato Afri Loue, Politruc, Hey Jack, Si on m’avait dit, Le feu et Vanité”, sont les titres de ” Merci”.

Afriksoir.net

Comments

comments