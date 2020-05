Coupé-Décalé : Bb Sans Os est devenu Chrétien

Depuis le décès de Dj Arafat, bien d’acteurs de la musique coupé décalé ont décidé de changer de vie. Bonnes résolutions en perspective. Après Claire Bahi, c’est l’ex danseur du patron de la yôrôgang, qui, pris, dans la tourmente de la crise sanitaire a décidé de se convertir à la religion chrétienne. Il lance même un appel dans ce sens : “Mes frères et sœurs, donnons notre vie à Dieu”, exhorte-t-il. Décryptage. Depuis sa conversion, Claire Bahi semble tenir parole. Plus de présence dans le milieu coupé décalé, pas de boites de nuit, non plus. Plus de prestation sur ses anciennes chansons coupé-décalé. Plus de sortie sans proclamer le nom de Jésus. Plus jamais aucune chanson coupé-décalé si ce n’est pour chanter Jésus. «Le coupé-décalé est un monde de mensonge », clame-t-elle.

Depuis quelques jours, Bb Sans Os a officialisé sa décision de quitter le coupé-décalé, pour, selon lui, retrouver le droit chemin. En donnant sa vie à Dieu. Dans sa dynamique, l’ex danseur de Dj Arafat affirme avoir mis fin aux mauvaises pratiques de sa vie afin de s’engager réellement dans les œuvres de Dieu. “J’étais dans un monde perdu. Frères et sœurs, on doit se réveiller. Nous tendons vers la fin du monde. Moi personnellement, j’ai décidé d’arrêter beaucoup de choses dans ce monde…J’ai décidé de suivre Dieu avec mon cœur. J’ai décidé de suivre Dieu avec sincérité”, a annoncé l’artiste dans une vidéo publiée le mercredi soir sur sa page Facebook. “Ces derniers temps, quand je dors, je me rends compte que tout ce qui est sur cette terre est vanité. Je me rends compte qu’il y a des choses qui vont se passer et dont les premiers signes se font sentir déjà…Je sais de quoi je parle. Beaucoup de personnes sont étonnées de me voir parler de Dieu. Si j’ai décidé de le faire, c’est parce que l’heure est grave. Regardez un peu, depuis que le monde est monde, depuis quand on est resté confiné à la maison comme ça ? Il n’y a même pas de guerre…Sachez que rien ne peut arriver sur cette terre si ce n’est la volonté de Dieu. Aujourd’hui, Dieu est fâché. Il est dans tous ses états parce que nous sommes en train de perdre notre salut. Parce que nous nous éloignons de lui…Le temps de Dieu est proche. Mes frères et sœurs, donnons notre vie à Dieu”.

