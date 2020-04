Covid-19 / A’SALFO répond à ses détracteurs : ” je crois que ce n’est pas un moment pour se désolidariser”

“C’est vrai qu’il y a eu un événement malheureux qui s’est passé,c’est un incident et aujourd’hui je ne peux pas me dérober de cette irresponsabilité qu’il y a eu,on prend conscience.

Les règles fondamentales de l’humilité demandent à ce que l’on puisse présenter ses excuses quand on reconnait son tord,c’est ce que j’ai fait dès les premières heures mais en même temps je me suis posé la question,est-ce que cela doit détourner mon attention de mes objectifs premiers envers les populations?

Envers ces populations,c’est un engagement qui ne date pas de maintenant,c’est un engagement qui date,il y a plus de 15 ans d’être toujours auprès des populations quand elles ont en besoin.

On ne peut pas se focaliser sur un problème qui s’est passé alors qu’il y a un autre problème qui est entrain de naître,celle de pouvoir sensibiliser les populations,de pouvoir aller efficacement lutter contre cette pandémie qui est le Coronavirus.

Oui on peut-être dans une position inconfortable mais quand on traverse un tel événement et que tout le monde à l’oeil sur toi mais à un moment donné,il faut se réconcilier avec sa conscience,il faut se dire,cette chose(la tournée de sensibilisation)avait été mise en place avant même que cet événement ne se déroule,est-ce que je vais au bout de ce que j’avais déjà mis en place?où est-ce que je renonce pour me replier sur moi-même parce que je suis tout honteux?

C’est vrai je peux être tout honteux parce que j’assume entièrement la responsabilité de ce qui s’est passé avec ma famille,d’ailleurs j’étais pas le seul mais j’étais le premier à présenter mes excuses parce que j’ai trouvé la faute lourde.

Quand on vient des ghetto,des familles pauvres comme moi,je crois que ce n’est pas un moment pour se désolidariser de ceux qui étaient là,c’est à ça je voulais en venir, c’est-à-dire ma conscience me grondait pour ça mais on ne fait pas une opération,une caravane en s’associant à l’UE et à Didier Drogba pour faire une caravane pour s’excuser de ce qui s’est passé à l’injs,ça sera malsain de dire aux gens que je le fais parce que je veux me justifier de ce qui s’est passé.

Non,je le fais pas instinct,car c’est une intention que j’avais nourri depuis bien longtemps.

Devant tous les Ivoiriens,je tiens à présenter encore toutes mes excuses car ça été irresponsable de ma part mais je tiens aussi à rassurer que j’ai pris toutes les dispositions pour rassurer qu’une souche de contamination vienne de ma famille mais ce n’est pas une raison pour dire que je me lave les mains sur tout ce qui s’est passé “

Extrait de son passage sur la chaîne NCI

FK

Comments

comments